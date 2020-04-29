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Udgået

trådløs bærbar højttaler

BT6900B/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Musikken stopper aldrig

Min musik stopper aldrig. Den trådløse og bærbare EverPlay-højttaler bliver ved med at spille, når som helst og uden afbrydelse, takket være den stærke Bluetooth-forbindelse og intuitive opladningsmuligheder. Det skræddersyede stof gør den smuk og super holdbar.

Se alle fordele

Musikken stopper aldrig

  • 10 W, 10 timer

  • Lang Bluetooth-rækkevidde

  • Vandtæt, støvtæt

  • Mulighed for hurtig opladning

Højtydende DuraFit-stof

Højtydende DuraFit-stof

DuraFit-stoffet, der omslutter højttaleren, giver både funktionelle og æstetiske fordele. Med de øverste lag af gummi, der dækker et stykke stof i matchende, fremhævede farver, giver det skridsikre, ridsefaste og vaskbare materiale ekstra beskyttelse, mens det unikke, rombeformede netmønster samtidig giver en mere moderne, sofistikeret stil.

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder spidsbelastningen inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske spidsbelastning mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer spidsbelastningen forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Basudstrålingskilder, der giver ekstra basforstærkning og -forlængelse

EverPlay-højttaleren giver en kraftfuld lyd fra en kompakt formfaktor ved hjælp af et stort basudstrålingsområde. Den har ekstra basforstærkning og -forlængelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Bekræftet køber

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Fordele

So. Disseny.

Ulemper

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Dato for brug 2019-03-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Dato for brug 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Fordele

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Ulemper

de moment res

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Dato for brug 2020-03-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Dato for brug 2020-03-07

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