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Udgået
Musikken stopper aldrig
Min musik stopper aldrig. Den trådløse og bærbare EverPlay-højttaler bliver ved med at spille, når som helst og uden afbrydelse, takket være den stærke Bluetooth-forbindelse og intuitive opladningsmuligheder. Det skræddersyede stof gør den smuk og super holdbar.
10 W, 10 timer
Lang Bluetooth-rækkevidde
Vandtæt, støvtæt
Mulighed for hurtig opladning
DuraFit-stoffet, der omslutter højttaleren, giver både funktionelle og æstetiske fordele. Med de øverste lag af gummi, der dækker et stykke stof i matchende, fremhævede farver, giver det skridsikre, ridsefaste og vaskbare materiale ekstra beskyttelse, mens det unikke, rombeformede netmønster samtidig giver en mere moderne, sofistikeret stil.
Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder spidsbelastningen inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske spidsbelastning mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer spidsbelastningen forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.
EverPlay-højttaleren giver en kraftfuld lyd fra en kompakt formfaktor ved hjælp af et stort basudstrålingsområde. Den har ekstra basforstærkning og -forlængelse.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Només lo bo
29/04/2020
España
Bekræftet køber
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Fordele
So. Disseny.
Ulemper
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Dato for brug 2019-03-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Dato for brug 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Fordele
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Ulemper
de moment res
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Dato for brug 2020-03-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Dato for brug 2020-03-07