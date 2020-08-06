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Udgået

Mikromusiksystem

BTB2515/12

3.6

| (10) Anmeldelser

Klar til den lyd, du holder af

Hør mere fra dine afspilningslister og podcasts. Genopdag din CD-samling. Tilslut næsten en hvilken som helst kilde via USB eller lydindgang. Dette klassiske mikrosystem giver dig al den musik, du har brug for, og så ser det også godt ud.

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Klar til den lyd, du holder af

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 15 W maks.

2-vejs basreflekshøjttalere. Fyldigere dybe toner

Hovedenhedens mål: 220 x 104 x 242 mm

Højttalerens mål: 150 x 238 x 125 mm

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

10

Anmeldelser

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Fordele

Ontvangst dab+

Ulemper

Muziek kwaliteit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem

Dato for brug 2019-07-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem

Dato for brug 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Fordele

prachtig geluid, bas mooi diep,

Ulemper

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem

Dato for brug 2019-10-26

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem

Dato for brug 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem

Dato for brug 2019-09-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem

Dato for brug 2019-09-01

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