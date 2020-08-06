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Udgået
BTB2515/12
Klar til den lyd, du holder af
Hør mere fra dine afspilningslister og podcasts. Genopdag din CD-samling. Tilslut næsten en hvilken som helst kilde via USB eller lydindgang. Dette klassiske mikrosystem giver dig al den musik, du har brug for, og så ser det også godt ud.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
15 W maks.
3.6
ud af 5
10
Anmeldelser
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Bekræftet køber
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Fordele
Ontvangst dab+
Ulemper
Muziek kwaliteit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem
Dato for brug 2019-07-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem
Dato for brug 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Fordele
prachtig geluid, bas mooi diep,
Ulemper
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem
Dato for brug 2019-10-26
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem
Dato for brug 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem
Dato for brug 2019-09-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB2515 Micromuzieksysteem
Dato for brug 2019-09-01