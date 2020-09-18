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Udgået
BTB4800/12
Retrolook. Moderne lyd.
Retrostil og moderne ydeevne mødes i dette smukke mikrosystem. Det klassiske trækabinet, volumenknappen i børstet aluminium og skærmen i højglans gør systemet til et iøjnefaldende midtpunkt. Uanset, hvor du kan lide at slappe af.
Bluetooth®
DAB+
Med dette stilfulde integrerede mikrosystem kan du streame afspilningslister og mere. Du kan også tørre støvet af klassikerne i din CD-samling takket være en CD-afspiller, der også afspiller MP3-CD'er og optagede CD'er. Den digitale radiotuner sørger for krystalklar modtagelse, og du kan indstille op til 20 DAB+- eller FM-stationer.
3.4
ud af 5
11
Anmeldelser
Sammlerin
18/09/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.
Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!
Fordele
Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!
Ulemper
Keine!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Mini-Stereoanlage
Dato for brug 2019-08-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Mini-Stereoanlage
Dato for brug 2019-08-18
Piedeke
20/09/2019
Nederland
Mooi apparaat
Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Micromuzieksysteem
Tompie77
22/12/2017
Nederland
Zeer goed
Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Micromuzieksysteem