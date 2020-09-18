ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede

Udgået

Mikromusiksystem

BTB4800/12

3.4

| (11) Anmeldelser

Retrolook. Moderne lyd.

Retrostil og moderne ydeevne mødes i dette smukke mikrosystem. Det klassiske trækabinet, volumenknappen i børstet aluminium og skærmen i højglans gør systemet til et iøjnefaldende midtpunkt. Uanset, hvor du kan lide at slappe af.

Se alle fordele

Retrolook. Moderne lyd.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD-afspiller. DAB+/FM digital radio

Med dette stilfulde integrerede mikrosystem kan du streame afspilningslister og mere. Du kan også tørre støvet af klassikerne i din CD-samling takket være en CD-afspiller, der også afspiller MP3-CD'er og optagede CD'er. Den digitale radiotuner sørger for krystalklar modtagelse, og du kan indstille op til 20 DAB+- eller FM-stationer.

Bluetooth trådløs musikstreaming

Vægt 4,78 kg

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

11

Anmeldelser

2

18/09/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.

Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!

Fordele

Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!

Ulemper

Keine!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Mini-Stereoanlage

Dato for brug 2019-08-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Mini-Stereoanlage

Dato for brug 2019-08-18

20/09/2019

Nederland

Nederland

Mooi apparaat

Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Micromuzieksysteem

22/12/2017

Nederland

Nederland

Zeer goed

Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTB4800 Micromuzieksysteem

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.