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Udgået
BTM2280/12
Lydsystemet, der passer til dit hjem
Lad din bærbare musik spille videre derhjemme. Dette Philips-mikromusiksystem er udstyret med USB Direct og lydindgang. Selv med trådløs musikstreaming via Bluetooth giver det dig problemfri musikalsk nydelse.
Bluetooth®
20 W
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil. Det kompakte sæt passer ind i alle rum pga. dets slanke design og størrelse.
3.2
ud af 5
32
Anmeldelser
jarosell
05/07/2016
España
Bekræftet køber
Magnífico producto
Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2280 Microcadena
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2280 Microcadena
Patou03
08/10/2015
France
Super
tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2280 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2280 Microchaîne
davidb72
31/07/2015
France
La grande sœur des enceintes connectées
A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2280 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2280 Microchaîne