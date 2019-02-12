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Udgået

Mikromusiksystem

BTM2560/12

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Giv dine sange mere smæk på

Lyt til al din digitale musik på din smartphone via Bluetooth eller MP3-CD og CD-R/W på et Philips-mikrosystem. Basreflekshøjttalerne giver en dramatisk baslyd, og en maksimal udgangseffekt på 70 W gør lyden kraftfuld.

Se alle fordele

Giv dine sange mere smæk på

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Hurtig og effektiv opladning af din smartenhed via USB

Hurtig og effektiv opladning af din smartenhed via USB

USB-porten er ikke kun til afspilning af musik. Det intelligente USB-strømstyringssystem gør det muligt at oplade din smartenhed med en hurtig ladestrøm på 2 A, når musiksystemet er i standbytilstand.

Lydindgang til bærbar musikafspilning

Lydindgang til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2560 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2560 Mini-Stereoanlage

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