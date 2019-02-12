Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Giv dine sange mere smæk på
Lyt til al din digitale musik på din smartphone via Bluetooth eller MP3-CD og CD-R/W på et Philips-mikrosystem. Basreflekshøjttalerne giver en dramatisk baslyd, og en maksimal udgangseffekt på 70 W gør lyden kraftfuld.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
USB-porten er ikke kun til afspilning af musik. Det intelligente USB-strømstyringssystem gør det muligt at oplade din smartenhed med en hurtig ladestrøm på 2 A, når musiksystemet er i standbytilstand.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
kepepe
12/02/2019
Österreich
einwandfreies Produkt
Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2560 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2560 Mini-Stereoanlage