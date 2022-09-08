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  • Standard Product Photo Philips Chopping bowl CP0267
  • Standard Product Photo Philips Chopping bowl CP0267

Hakkeskål

CP0267

til udskiftning af den nuværende XL-hakkeskål

Med XL-hakketilbehøret (1.000 ml) til Philips-stavblenderen kan du hakke store mængder kød, urter, nødder, ost, chokolade og løg på få sekunder

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til udskiftning af den nuværende XL-hakkeskål

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