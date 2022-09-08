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CP0267
til udskiftning af den nuværende XL-hakkeskål
Med XL-hakketilbehøret (1.000 ml) til Philips-stavblenderen kan du hakke store mængder kød, urter, nødder, ost, chokolade og løg på få sekunder
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Alt sammen i Philips-kvalitet.
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