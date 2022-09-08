Hairclipper series 3000

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CP0916
Justerbar hårkam til din hårklipper
Denne justerbare kam er til din hårklipper. Garanteret præcision til det look, du har i tankerne.
Grå
Hårlængde: 1-23 mm
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.