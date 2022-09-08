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Hairclipper series 3000Justerbar skægkam 1-23 mm

CP0916

Justerbar hårkam til din hårklipper

Denne justerbare kam er til din hårklipper. Garanteret præcision til det look, du har i tankerne.

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Kompatible produkter

Hairclipper series 3000

Hairclipper series 3000
Hårklipper

HC3510/15

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Justerbar hårkam til din hårklipper

  • Grå

  • Hårlængde: 1-23 mm

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