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CP6672
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Med ProBlend 6 3D-teknologi, 1400 watt effekt og hastigheder op til 35.000 o/min. kan du nyde jævnere smoothies og blendning med den helt rigtige smag og struktur. Har vist sig at motivere brugerne til at øge indtaget af frugt og grøntsager.
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