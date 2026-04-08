ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Låg

Support

Låg

CP6683

Låg

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Med ProBlend 6 3D-teknologi, 1400 watt effekt og hastigheder op til 35.000 o/min. kan du nyde jævnere smoothies og blendning med den helt rigtige smag og struktur. Har vist sig at motivere brugerne til at øge indtaget af frugt og grøntsager.

  • PDF fil
  • 8 April 2026

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig