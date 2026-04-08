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Tætningsring til blenderglas
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CP9095
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Denne Philips Daily Collection-blender leveres med en 400 W-motor, et 1,5 l blenderglas og en ProBlend 4-stjernet kniv, der i kombination sørger for perfekt tilberedning af smoothies og mad. Det er blendning på den nemme måde!
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