Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Alle serier
Blenderskål
Udgået
Support
CP9099
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Den nye Viva-foodprocessor er et 4-i-1 sæt med en 2,1 l skål, 1,75 l blender, møllekværn og citruspresser. Med dens tilbehør og ekstra dele får du over 30 funktioner. PowerChop-teknologien giver enestående hakkeresultater.
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig