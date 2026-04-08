ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Viva Collection Låg til juicer

Support

Viva CollectionLåg til juicer

CP9364/01

Viva Collection Låg til juicer

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Det ekstra store påfyldningsrør på 75 mm gør det også muligt at presse store frugter og grøntsager såsom æbler, gulerødder og rødbeder uden at skulle skære dem ud på forhånd.

  • PDF fil
  • 8 April 2026

Dele og tilbehør

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig