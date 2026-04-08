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Viva Collection Låg til juicer
Support
CP9364/01
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Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Det ekstra store påfyldningsrør på 75 mm gør det også muligt at presse store frugter og grøntsager såsom æbler, gulerødder og rødbeder uden at skulle skære dem ud på forhånd.
Viva CollectionJuicer
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