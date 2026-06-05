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CP9826
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Denne foodprocessor fra Philips Daily-serien har et kompakt design med 2,1 l skål og 1,75 l blender samt et udvalg af højtydende tilbehør. Det har aldrig været nemmere at tilberede lækker hjemmelavet mad!
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