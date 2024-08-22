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Skål til foodprocessor

CP9828

Skål til foodprocessor

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Manualer og dokumentation

Daily: Denne foodprocessor fra Philips Daily-serien har et kompakt design med 2,1 l skål og 1,75 l blender samt et udvalg af højtydende tilbehør. Det har aldrig været nemmere at tilberede lækker hjemmelavet mad!

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  • 22 August 2024

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