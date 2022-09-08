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CP9885
Giver større fleksibilitet for brug af opbevaringsbægeret
Med denne adapter kan du fastgøre opbevaringsbægeret direkte til brystpumpen eller bruge bægeret som flaske.
Brystpumper
Blå
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.