ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

Trådløse hjemmebiograf-surroundhøjttalere

CSS5235Y/12

2.9

| (11) Anmeldelser

Stereo til surround-lyd på få sekunder

Tag biografen med hjem i stuen med Philips' trådløse hjemmebiografsurroundhøjttalere CSS5235Y, et stereohøjttalersæt, der på få sekunder kan omdannes til et surroundlydsystem. Nyd fantastisk lyd og indbygget Bluetooth-streaming af musik helt uden besvær.

Se alle fordele

med trådløse, aftagelige højttalere

Stereo til surround-lyd på få sekunder

  • 4.1-kanals, trådløs surround-lyd

  • Bluetooth® og NFC

  • HDMI ARC

Trådløs subwoofer til placering uden kabelrod

Førsteklasses Soft Dome-diskanthøjttalere til Crystal Clear Sound

Førsteklasses Soft Dome-diskanthøjttalere til Crystal Clear Sound

Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandling på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.

Surround, når du vil - aftagelige trådløse surroundhøjttalere

Surround, når du vil - aftagelige trådløse surroundhøjttalere

Fordyb dine lyttesanser i overlegen surroundlyd, når du ønsker det. Tag blot de trådløse surroundhøjttalere af venstre og højre hovedhøjttalerenheder. og placer dem bagest i lokalet for at opleve surroundsound fra flere kanaler ved visning af dine spil og film. Efter oplevelsen sætter du højttalerne tilbage til musik og TV-udsendelser. Takket være brug af patenteret trådløs lydteknologi samt surround-højttalere, der arbejder på en unik frekvens, er der ingen netværksinterferens. Resultatet er et ægte trådløst surround-system med tabsfri lydkvalitet til musik og film.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.9

ud af 5

11

Anmeldelser

11/03/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Preis

Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

29/09/2019

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Zeer flexibele Philips geluidsboxen!

Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!

Fordele

Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave

Ulemper

Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Dato for brug 2018-08-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Dato for brug 2018-08-29

25/03/2017

France

France

Bekræftet køber

Très bon produit

Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.