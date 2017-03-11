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Udgået
CSS5235Y/12
Stereo til surround-lyd på få sekunder
Tag biografen med hjem i stuen med Philips' trådløse hjemmebiografsurroundhøjttalere CSS5235Y, et stereohøjttalersæt, der på få sekunder kan omdannes til et surroundlydsystem. Nyd fantastisk lyd og indbygget Bluetooth-streaming af musik helt uden besvær.
4.1-kanals, trådløs surround-lyd
Bluetooth® og NFC
HDMI ARC
Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandling på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.
Fordyb dine lyttesanser i overlegen surroundlyd, når du ønsker det. Tag blot de trådløse surroundhøjttalere af venstre og højre hovedhøjttalerenheder. og placer dem bagest i lokalet for at opleve surroundsound fra flere kanaler ved visning af dine spil og film. Efter oplevelsen sætter du højttalerne tilbage til musik og TV-udsendelser. Takket være brug af patenteret trådløs lydteknologi samt surround-højttalere, der arbejder på en unik frekvens, er der ingen netværksinterferens. Resultatet er et ægte trådløst surround-system med tabsfri lydkvalitet til musik og film.
2.9
ud af 5
11
Anmeldelser
Mcsm
11/03/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Preis
Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Rinze
29/09/2019
Nederland
Bekræftet køber
Zeer flexibele Philips geluidsboxen!
Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!
Fordele
Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave
Ulemper
Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Dato for brug 2018-08-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Dato for brug 2018-08-29
ls65
25/03/2017
France
Bekræftet køber
Très bon produit
Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma