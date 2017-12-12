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Udgået
Tag udseendet og fornemmelsen af Zen til dig
Nyd ren enkelhed med Philips Zenit-biografhøjttalerne, og nyd naturlig, afbalanceret lyd fra et design med moderne, autentiske materialer. Smart kabelføring og trådløse baghøjttalere sikrer en sublim oplevelse uden kabelrod.
5.1-kanals trådløse bagh. og subw.
Bluetooth® og NFC
HDMI 4K-2K
En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.
MTM-konfiguration (MTM = midwoofer-tweeter-midwoofer) i alle hoved- og satellithøjttalere giver høj og korrekt gengivet lyd uanset lytteposition. Du kan altid opleve krystalklar lyd uden forvrængning, uanset hvor du sidder.
4.2
ud af 5
15
Anmeldelser
87%
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FipsDerManager
12/12/2017
Deutschland
Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(
Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus
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MONTY52
10/05/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Qualität und Preis-/Leistung stimmen!
Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!
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Reiner59
27/11/2015
Deutschland
Genial einfach , Sattes Klangerlebnis
Der Aufbau ist super einfach und die anschliessende Kopplung der Rearlautsprecher und Subwoofer läuft automatisch. Die Anlage kann je nach Raumgröße individuell eingestellt werden. Der Sound ist satt , durchdringend und voluminös . Den Bass kann jeder nach seinem Geschmack einstellen . Auch die Höhen lassen sich nachjustieren. Kein Kabelsalat mehr , Philips hat mal wieder an alles gedacht. Wie immer. Dank HDMI , ARC wieder Kabel gespart und 4K Übertragung wurde auch an die Zukunft gedacht. Über den Kaufpreis muss nicht's gesagt werden. Alles in allem ein gut durchdachtes Konzept.
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