Habe nach Enttäuschung mit Samsung HT-H5550 (Softwareprobleme, sehr laute Steuereinheit, Staubsaugender Kunststoff) zufällig im Netz die CSS5530B gesehen. Sehr schönes Design, aktiver Sub, Kabellose Rücklautsprecher, Wandhalterungen. Wurde für mich nach Anruf im MM Mainz, da nur dort an Lager, für mich für den Nachmittag aufgebaut. Im Original noch schöner. Klang im MM trotz nicht optimaler Räumlichkeit u. Aufstellung schon recht gut. Zu Hause aufgestellt, eingerichtet, ein WOW bei Avatar. Sehr räumlicher, voluminöser Klang mit tollen Rear-Effekten und sehr guter Sprachverständlichkeit. Auch als Stereoanlage sehr guter Klang. Klare Höhen und Mitten, nach Einstellung auch sehr guter Bass. Ich betreibe die Anlage in einem Ausweichszimmer an einem 48" LG TV und einem LG 3D Player. Obwohl ganz Neu auf dem Markt sehr zu empfehlen!