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Udgået

Zenit-hjemmebiografhøjttalere

CSS5530B/12

4.2

| (15) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Tag udseendet og fornemmelsen af Zen til dig

Nyd ren enkelhed med Philips Zenit-biografhøjttalerne, og nyd naturlig, afbalanceret lyd fra et design med moderne, autentiske materialer. Smart kabelføring og trådløse baghøjttalere sikrer en sublim oplevelse uden kabelrod.

Se alle fordele

Fri for kabelrod

Tag udseendet og fornemmelsen af Zen til dig

  • 5.1-kanals trådløse bagh. og subw.

  • Bluetooth® og NFC

  • HDMI 4K-2K

Trådløse baghøjttalere og subwoofer til opsætning uden besvær

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

MTM-højttalere giver høj og korrekt gengivet lyd

MTM-konfiguration (MTM = midwoofer-tweeter-midwoofer) i alle hoved- og satellithøjttalere giver høj og korrekt gengivet lyd uanset lytteposition. Du kan altid opleve krystalklar lyd uden forvrængning, uanset hvor du sidder.

Tekniske specifikationer

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4.2

ud af 5

15

Anmeldelser

87%

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12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(

Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus

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10/05/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Qualität und Preis-/Leistung stimmen!

Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!

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27/11/2015

Deutschland

Deutschland

Genial einfach , Sattes Klangerlebnis

Der Aufbau ist super einfach und die anschliessende Kopplung der Rearlautsprecher und Subwoofer läuft automatisch. Die Anlage kann je nach Raumgröße individuell eingestellt werden. Der Sound ist satt , durchdringend und voluminös . Den Bass kann jeder nach seinem Geschmack einstellen . Auch die Höhen lassen sich nachjustieren. Kein Kabelsalat mehr , Philips hat mal wieder an alles gedacht. Wie immer. Dank HDMI , ARC wieder Kabel gespart und 4K Übertragung wurde auch an die Zukunft gedacht. Über den Kaufpreis muss nicht's gesagt werden. Alles in allem ein gut durchdachtes Konzept.

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