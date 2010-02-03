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Udgået
DC1050/12
Sæt din iPod-musik fri
Sæt din iPod-musik fri, og spil den højt og klart på det valgte Philips Wireless Music System.
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3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium DC1050 Docking cradle
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium DC1050 Docking cradle
Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium DC1050 Houder/basisstation
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium DC1050 Houder/basisstation