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Udgået

StreamiumDockingstation

DC1050/12

3

| (2) Anmeldelser

Sæt din iPod-musik fri

Sæt din iPod-musik fri, og spil den højt og klart på det valgte Philips Wireless Music System.

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Sæt din iPod-musik fri

Nem adgang via fjernbetjening

iPod-afspiller

iPod-afspiller

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

4
3
2

03/02/2010

United Kingdom

United Kingdom

Simply a Must

An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium DC1050 Docking cradle

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium DC1050 Docking cradle

07/12/2010

Nederland

Nederland

opgepast werkt niet bij elke streamium

dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium DC1050 Houder/basisstation

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium DC1050 Houder/basisstation

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