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Udgået

dockingstation til iPod/iPhone/iPad

DC291/12

4.1

| (35) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

Stå op med glæde

Fyldig og klar lyd strømmer fra din iPod/iPhone/iPad med denne stilfulde Philips DC291/12-dockingstation. Afspil og oplad din enhed på samme tid, eller brug enheden som vækkeur, så du kan vågne op til din yndlingssang eller radiostation.

Se alle fordele

Dockingstation: Afspil og lad op

Stå op med glæde

  • Aluminium

Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfornemmelse

Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfornemmelse

Robust, let aluminiumskabinet, der kan modstå høje temperaturer og rust.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

35

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

04/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

brilliant system

ordered this item, as i couldnt find an iPad dock that suited my taste.. and all i can say is, that im very happy i bought this, the unit is lovely to look at, nicely designed, with a beautiful sound to it, the delivery was superb and fast also.. i'll be sure to order directly from philips again in the near future :D

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

05/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This is the first ipod dock i have bought and im so glad i did,the quality of the music is so rich and the bass is super impresive for a unit of this size,it is really simple to use and set up and well worth the money.A couple of friends that have seen it have gone out to purchase the same model the first and last ipod dock i think i will need to buy amazing

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Toller Ton!

Das Gerät hat einen außergewöhnlichen, guten Klang.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

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  • Eksperttips og inspiration.