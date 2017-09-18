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Udgået

dockinglydsystem

DC5070/10

4.5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nyd iPod/iPhone/iPad-musik i suveræn lyd

Fryd dig over stor lyd fra dette storslåede Philips Docking-system, som er udstyret med et 2.1-højttalersystem, en kraftfuld indbygget subwoofer og 120W udgangseffekt. Og så er denne elegante, unikke højttaler oven i købet en nemt tilgængelig dockingstation for din iPod/iPhone/iPad.

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Besat af lyd

Nyd iPod/iPhone/iPad-musik i suveræn lyd

  • Dock til iPod/iPhone/iPad

Samlet udgangseffekt på 120 W RMS

Samlet udgangseffekt på 120 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Unikt tårndesign, der passer til din livsstil

Unikt tårndesign, der passer til din livsstil.

Én enkelt fjernbetjening til systemet og iPod

Én enkelt fjernbetjening til systemet og iPod

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 sistema docking

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 sistema docking

18/01/2012

France

France

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 Station d'accueil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 Station d'accueil

10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 dockinggeluidssysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 dockinggeluidssysteem

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  • Eksperttips og inspiration.