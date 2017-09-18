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Udgået
Nyd iPod/iPhone/iPad-musik i suveræn lyd
Fryd dig over stor lyd fra dette storslåede Philips Docking-system, som er udstyret med et 2.1-højttalersystem, en kraftfuld indbygget subwoofer og 120W udgangseffekt. Og så er denne elegante, unikke højttaler oven i købet en nemt tilgængelig dockingstation for din iPod/iPhone/iPad.
Dock til iPod/iPhone/iPad
Dette system har en samlet udgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
Unikt tårndesign, der passer til din livsstil.
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4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 sistema docking
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 sistema docking
18/01/2012
France
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 Station d'accueil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 Station d'accueil
BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 dockinggeluidssysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC5070 dockinggeluidssysteem