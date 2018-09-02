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Udgået

docking-underholdningssystem

DC570/12

4.7

| (11) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

Nyd iPod-musik højt i enestående lyd

Det ultra-elegante Philips Docking Entertainment System DC570 fylder ethvert rum med dine yndlingssange fra iPod'en. Det slanke system er smukt designet, så det rent fysisk fylder ganske lidt, og det leverer utroligt kraftfuld hi-fi-lyd fra den indbyggede subwoofer.

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med højttalertårn

Nyd iPod-musik højt i enestående lyd

Kraftfuld hi-fi-lyd til at fylde dit rum

Kraftfuld hi-fi-lyd til at fylde dit rum

2.1-system med indbygget subwoofer

Samlet udgangseffekt på 100 W RMS

Samlet udgangseffekt på 100 W RMS

RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

11

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

2
1

02/09/2018

Danmark

Danmark

Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt

Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 docking-underholdningssystem

Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 docking-underholdningssystem

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 sistema docking

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 sistema docking

07/11/2012

España

España

Increíble

Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 sistema docking

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 sistema docking

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