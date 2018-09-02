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Udgået
Nyd iPod-musik højt i enestående lyd
Det ultra-elegante Philips Docking Entertainment System DC570 fylder ethvert rum med dine yndlingssange fra iPod'en. Det slanke system er smukt designet, så det rent fysisk fylder ganske lidt, og det leverer utroligt kraftfuld hi-fi-lyd fra den indbyggede subwoofer.
RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.
4.7
ud af 5
11
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
DKanmelder
02/09/2018
Danmark
Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt
Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 docking-underholdningssystem
Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 docking-underholdningssystem
Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 sistema docking
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 sistema docking
rubinha
07/11/2012
España
Increíble
Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 sistema docking
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC570 sistema docking