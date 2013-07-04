ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede

Udgået

Mikromusiksystem

DCM3020/79

3.1

| (83) Anmeldelser

Fyldig og kraftfuld lyd

Fyld dit hjem med sange fra din iPod/iPhone/iPad. Lad det smarte Philips-mikrolydsystem slippe din musik fri med detaljer og den kraftfulde bass fra wOOx-teknologien. Bare placer din enhed i docken som den er, også selvom den er i et beskyttende etui.

Se alle fordele

Besat af lyd

Fyldig og kraftfuld lyd

  • Dock til iPod/iPhone/iPad

  • 120 W

Dome-diskanthøjttalere leverer detaljeret og naturlig lyd

Dome-diskanthøjttalere producerer tydelig høj- og midtfrekvent lyd, som forbedrer den samlede kvalitet af den lyd, der kommer ud af højttalerne. De giver en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde og detaljeret og klar vokallyd og rene instrumenttoner, hvorved der bliver balance i den samlede lyd, når de kombineres med subwoofere.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.1

ud af 5

83

Anmeldelser

04/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great sound quality

Great product, great price. All round overall excellent package

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.