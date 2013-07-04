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Udgået
DCM3020/79
Fyldig og kraftfuld lyd
Fyld dit hjem med sange fra din iPod/iPhone/iPad. Lad det smarte Philips-mikrolydsystem slippe din musik fri med detaljer og den kraftfulde bass fra wOOx-teknologien. Bare placer din enhed i docken som den er, også selvom den er i et beskyttende etui.
Dock til iPod/iPhone/iPad
120 W
Dome-diskanthøjttalere producerer tydelig høj- og midtfrekvent lyd, som forbedrer den samlede kvalitet af den lyd, der kommer ud af højttalerne. De giver en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde og detaljeret og klar vokallyd og rene instrumenttoner, hvorved der bliver balance i den samlede lyd, når de kombineres med subwoofere.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
3.1
ud af 5
83
Anmeldelser
Coxy1961
04/07/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
Great sound quality
Great product, great price. All round overall excellent package
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system
Prince01
24/05/2013
United Kingdom
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system
RobertS
24/05/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM3020 Micro music system