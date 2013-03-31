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Udgået

Philips Fideliodockinglydsystem

DCM5090/10

4.3

| (68) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

Lydtårn

Få det bedste frem i din CD eller iPod/iPhone/iPad med stor, medrivende og krystalklar lyd takket være LivingSound og PureDigital. Dette 3.1 Philips DCM5090/10-dockingsystem har en integreret subwoofer, 200 W udgangseffekt og en brugervenlig dockingstation.

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Besat af lyd

Lydtårn

  • Dock til iPod/iPhone/iPad

LivingSound giver en fyldig stereolyd, du kan fordybe dig i

LivingSound giver en fyldig stereolyd, du kan fordybe dig i

Philips' patentanmeldte LivingSound udvider lyttepositionen betydeligt (den ideelle lytteposition i rummet), så man virkelig kan fordybe sig i musik i et større område. LivingSound kombinerer flere lydprocesser for at genskabe den fylde og rumklang, der ofte går tabt i et kompakt stereoanlæg. Effekten er et større effektivt lytteareal end forventet, og musikken fordeles flot og jævnt rundt i rummet. Det betyder, at musikoplevelsen ikke længere er begrænset til et lille område. Nu kan du nyde optimal stereolyd på et større område.

Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd

Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd

Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver langt bedre lyd end den almindelige analoge lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og anvende digital behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt højere signal/støj-forhold. Resultatet er en enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

68

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

31/03/2013

Danmark

Danmark

beskrivelsen passer perfekt

jeg er fuld ud tilfreds til mit køb af dokingstation dcm 5090,den kan jeg varmt anbefale til andre,og så er den ikke større end man kan have den med når man skal til parti og nyde den gode lyd.samt flot desing godt gået philips

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 dockinglydsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 dockinglydsystem

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 docking sound system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 docking sound system

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 docking sound system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 docking sound system

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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