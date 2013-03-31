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Udgået
Lydtårn
Få det bedste frem i din CD eller iPod/iPhone/iPad med stor, medrivende og krystalklar lyd takket være LivingSound og PureDigital. Dette 3.1 Philips DCM5090/10-dockingsystem har en integreret subwoofer, 200 W udgangseffekt og en brugervenlig dockingstation.
Dock til iPod/iPhone/iPad
Philips' patentanmeldte LivingSound udvider lyttepositionen betydeligt (den ideelle lytteposition i rummet), så man virkelig kan fordybe sig i musik i et større område. LivingSound kombinerer flere lydprocesser for at genskabe den fylde og rumklang, der ofte går tabt i et kompakt stereoanlæg. Effekten er et større effektivt lytteareal end forventet, og musikken fordeles flot og jævnt rundt i rummet. Det betyder, at musikoplevelsen ikke længere er begrænset til et lille område. Nu kan du nyde optimal stereolyd på et større område.
Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver langt bedre lyd end den almindelige analoge lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og anvende digital behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt højere signal/støj-forhold. Resultatet er en enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.
4.3
ud af 5
68
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
bjørnen
31/03/2013
Danmark
beskrivelsen passer perfekt
jeg er fuld ud tilfreds til mit køb af dokingstation dcm 5090,den kan jeg varmt anbefale til andre,og så er den ikke større end man kan have den med når man skal til parti og nyde den gode lyd.samt flot desing godt gået philips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 dockinglydsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 dockinglydsystem
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 docking sound system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 docking sound system
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 docking sound system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM5090 docking sound system