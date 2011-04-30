Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
DCM580/12
Lydtårn
Nyd fyldig lyd, du kan fordybe dig i, med Philips Docking-systemet DCM580. Tårndesignet understøtter iPhones/iPods, CD'er og USB-enheder. LivingSound-teknologi fordeler lyden ligeligt i rummet, så du får en optimal lytteoplevelse.
RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.
4.1-højttalersystem med indbygget subwoofer.
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
3.9
ud af 5
70
Anmeldelser
Holm
30/04/2011
Danmark
Kanon lyd og kvalitet ;-)
Købte dette anlæg da jeg søgte noget med tilslutning til iphone/ipod. Og er bestemt ikke blevet skuffet ;-) Den ka alt hva man kunne tænke sig.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 dockingstation til iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 dockingstation til iPod/iPhone
Gurra
25/07/2012
United Kingdom
Great product
Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 docking station for iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 docking station for iPod/iPhone
erictheb
25/10/2011
United Kingdom
Fab piece of kit!
Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 docking station for iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 docking station for iPod/iPhone