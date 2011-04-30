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Udgået

dockingstation til iPod/iPhone

DCM580/12

3.9

| (70) Anmeldelser

Lydtårn

Nyd fyldig lyd, du kan fordybe dig i, med Philips Docking-systemet DCM580. Tårndesignet understøtter iPhones/iPods, CD'er og USB-enheder. LivingSound-teknologi fordeler lyden ligeligt i rummet, så du får en optimal lytteoplevelse.

Se alle fordele

med LivingSound giver en fyldig stereolyd, du kan fordybe dig i

Lydtårn

Samlet udgangseffekt på 140 W RMS

Samlet udgangseffekt på 140 W RMS

RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

4.1-højttalersystem med indbygget subwoofer

4.1-højttalersystem med indbygget subwoofer.

FM digital indstilling med faste indstillinger

FM digital indstilling med faste indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

70

Anmeldelser

30/04/2011

Danmark

Danmark

Kanon lyd og kvalitet ;-)

Købte dette anlæg da jeg søgte noget med tilslutning til iphone/ipod. Og er bestemt ikke blevet skuffet ;-) Den ka alt hva man kunne tænke sig.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 dockingstation til iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 dockingstation til iPod/iPhone

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 docking station for iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 docking station for iPod/iPhone

25/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Fab piece of kit!

Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 docking station for iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DCM580 docking station for iPod/iPhone

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