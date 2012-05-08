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Udgået
Besat af lyd
Afspil musik, og oplad din iPhone/iPod med komponent-hi-fi-systemet fra Philips. Kvalitetshøjttalere med finish i sort højglans og aluminiumskabinet giver et strejf af klasse, mens dome-diskanthøjttalere leverer detaljeret og naturlig lyd.
dock til iPhone/iPod
Dome-diskant
100 W
Dette system har en samlet udgangseffekt på 100 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
Dome-diskanthøjttalere producerer tydelig høj- og midtfrekvent lyd, som forbedrer den samlede kvalitet af den lyd, der kommer ud af højttalerne. De giver en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde og detaljeret og klar vokallyd og rene instrumenttoner, hvorved der bliver balance i den samlede lyd, når de kombineres med subwoofere.
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
4.7
ud af 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Logist
08/05/2012
Deutschland
Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern
Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM713 Component micro Hi-Fi system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM713 Component micro Hi-Fi system
joril
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM713 Chaîne Hi-Fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM713 Chaîne Hi-Fi
Guidra
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM713 Chaîne Hi-Fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DCM713 Chaîne Hi-Fi