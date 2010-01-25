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Udgået

iBoom JukeBox

DLA78405/10

4.2

| (5) Anmeldelser

Nyd iPod i fuld stereolyd

Oplev din iPod med lyd, der fylder hele rummet ud, vha. iBoom JukeBox, hi-fi-højttalersystemet til iPod. Med den fantastiske skærmfjernbetjening kan du navigere i dit iPod-indhold på fjernbetjeningens info-skærm! Dockingstation til opladning af din fjernbetjening og din iPod.

Se alle fordele

og kontrol med skærmfjernbetjeningen

Nyd iPod i fuld stereolyd

  • Til iPod

Lyt til musikken i uovertruffen stereolyd

Hi-fi-højttalersystemet leveres med en Class D-forstærker, dobbelte subwoofers og tweeter, der sikrer fyldig bas og klar diskant, så du kan nyde musikken i uovertruffen stereolyd.

Attraktive højttalere, der fylder alle værelser med din musik

Det attraktive højttalersystem tager sig godt ud i ethvert af hjemmets værelser, så du kan nyde musikken højt i stedet for gennem hovedtelefoner.

Fjernbetjening med letaflæseligt display til iPod

Fjernbetjeningen er udstyret med en klar og letaflæselig skærm, således at du kan aflæse og navigere i dit iPod-indhold på fjernbetjeningen på samme måde, som du ville gøre på din iPod!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.2

ud af 5

5

Anmeldelser

2
1

25/01/2010

United Kingdom

United Kingdom

Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox

Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox

09/10/2011

Nederland

Nederland

Super

Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox

16/07/2012

France

France

bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!

Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .

Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox

Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox

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