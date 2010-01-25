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Udgået
DLA78405/10
Nyd iPod i fuld stereolyd
Oplev din iPod med lyd, der fylder hele rummet ud, vha. iBoom JukeBox, hi-fi-højttalersystemet til iPod. Med den fantastiske skærmfjernbetjening kan du navigere i dit iPod-indhold på fjernbetjeningens info-skærm! Dockingstation til opladning af din fjernbetjening og din iPod.
Til iPod
Hi-fi-højttalersystemet leveres med en Class D-forstærker, dobbelte subwoofers og tweeter, der sikrer fyldig bas og klar diskant, så du kan nyde musikken i uovertruffen stereolyd.
Det attraktive højttalersystem tager sig godt ud i ethvert af hjemmets værelser, så du kan nyde musikken højt i stedet for gennem hovedtelefoner.
Fjernbetjeningen er udstyret med en klar og letaflæselig skærm, således at du kan aflæse og navigere i dit iPod-indhold på fjernbetjeningen på samme måde, som du ville gøre på din iPod!
4.2
ud af 5
5
Anmeldelser
Bfdadf3
25/01/2010
United Kingdom
Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox
Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox
Pesso14
09/10/2011
Nederland
Super
Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox
danipoy
16/07/2012
France
bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!
Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .
Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox
Denne anmeldelse blev foretaget for DLA78405 iBoom JukeBox