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Udgået
DLC3104T/00
3-i-1-kabel
Mikro-USB-, USB-C- og Lightning-stik i 1. Du skal kun bruge dette kabel til alle dine mobilenheder.
Synkroniser og oplad
1,2 m
Tag det med dig, opbevar det ved dit skrivebord, eller udskift det, du har mistet, så du altid kan tilslutte og oplade, når du har brug for det.
Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.
God som reserve eller til udskiftning af Apple Lightning-kabler
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