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Udgået
DLC3106L/00
USB-C til Lightning-kabel
Tilslut din iPhone til Macbook for at synkronisere musik, apps, fotos, opdateringer m.m. Oplad din enhed, mens den er tilsluttet – fungerer sammen med din nuværende USB-C-oplader til stikkontakt eller bil. Det er et fantastisk kabel at have som reserve- eller udskiftningskabel!
Synkroniser og oplad
2 m
Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.
USB type C-stik til hurtig opladning med dine nyeste type C-kompatible enheder
God som reserve eller til udskiftning af Apple Lightning-kabler
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