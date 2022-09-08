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Udgået

USB-C til Lightning-kabel

DLC3106L/00

USB-C til Lightning-kabel

Tilslut din iPhone til Macbook for at synkronisere musik, apps, fotos, opdateringer m.m. Oplad din enhed, mens den er tilsluttet – fungerer sammen med din nuværende USB-C-oplader til stikkontakt eller bil. Det er et fantastisk kabel at have som reserve- eller udskiftningskabel!

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USB-C til Lightning-kabel

  • Synkroniser og oplad

  • 2 m

Kan bruges sammen med din eksisterende USB-væg- eller biloplader

Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.

USB type C-stik til hurtig opladning

USB type C-stik til hurtig opladning med dine nyeste type C-kompatible enheder

God som reserve eller til udskiftning af Apple Lightning-kabler

God som reserve eller til udskiftning af Apple Lightning-kabler

Tekniske specifikationer

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