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3-i-1-kabel: Lightning, USB-C, mikro-USB

DLC3106T/00

3-i-1-kabel

Mikro-USB-, USB-C- og Lightning-stik i 1. Du skal kun bruge dette kabel til alle dine mobilenheder.

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2 meter langt

3-i-1-kabel

  • Synkroniser og oplad

  • 2 m

God som reserve eller til udskiftning af Apple Lightning-kabler

God som reserve eller til udskiftning af Apple Lightning-kabler

Et fantastisk kabel at skifte til eller have i baghånden!

Det medfølgende 30-ben til USB-kabel er essentielt til synkronisering af din iPhone eller iPod med iTunes og til opladning via din computer eller USB-oplader. Tag det med dig, opbevar det på skrivebordet, eller erstat det, hvis du mister det, så du altid nemt kan tilslutte og oplade, når behovet opstår.

Kan bruges sammen med din eksisterende USB-væg- eller biloplader

Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.

Tekniske specifikationer

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