Et fantastisk kabel at skifte til eller have i baghånden!

Det medfølgende 30-ben til USB-kabel er essentielt til synkronisering af din iPhone eller iPod med iTunes og til opladning via din computer eller USB-oplader. Tag det med dig, opbevar det på skrivebordet, eller erstat det, hvis du mister det, så du altid nemt kan tilslutte og oplade, når behovet opstår.