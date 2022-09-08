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Udgået
DLC3531C/00
Førsteklasses USB-C til USB-C-kabel
Førsteklasses kabel på 1 m giver øget fleksibilitet ved opladning af USB-C-kompatible enheder
Synkroniser og oplad
1 m
Sort
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed) med dataoverførselshastighed på 480 Mbps
USB type C-stik til hurtig opladning med dine nyeste type C-kompatible enheder
Plastomhyllet kabeldesign for øget holdbarhed og robusthed.
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