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  • Førsteklasses USB-C til USB-C-kabel
  • Førsteklasses USB-C til USB-C-kabel
  • Førsteklasses USB-C til USB-C-kabel
  • Førsteklasses USB-C til USB-C-kabel

USB-C til USB-C

DLC4561CB/00

Førsteklasses USB-C til USB-C-kabel

Kvalitetskabel på 2 m giver øget fleksibilitet ved opladning af USB-C-kompatible enheder. Understøtter 65 W opladning af laptop med GaN vægoplader,

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Førsteklasses USB-C til USB-C-kabel

  • Synkroniser og oplad

  • 2 m

  • Sort

USB type C-stik til hurtig opladning

USB type C-stik til hurtig opladning med dine nyeste type C-kompatible enheder

Fleksibelt og holdbart kabeldesign

Plastomhyllet kabeldesign for øget holdbarhed og robusthed.

Understøtter USB 2.0-dataoverførsel

Understøtter USB 2.0 (høj hastighed) med dataoverførselshastighed på 480 Mbps

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
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