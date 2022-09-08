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Udgået
DLC5204L/00
Førsteklasses skærmet USB-C til Lightning-kabel
Du skal bruge dette USB-C til Lightning-kabel for at få maksimal effekt fra den PD-opladeren til din iPhone og iPad. Førsteklasses kabel på 1,2 m giver øget fleksibilitet.
Synkroniser og oplad
1,2 meter
Sort flettet ledning
Strømforsyning
Tag det med dig, opbevar det ved dit skrivebord, eller udskift det, du har mistet, så du altid kan tilslutte og oplade, når du har brug for det.
Opladningskabel, der er stresstestet over 10.000 gange til krævende brug
Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.
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