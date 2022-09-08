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Udgået

3-i-1-kabel: Lightning, USB-C, mikro-USB

DLC5204T/00

Førsteklasses belagt 3-i-1 kabel.

Mikro-USB-, USB-C- og Lightning-stik i 1. Du skal kun bruge dette kabel til alle dine mobilenheder.

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Førsteklasses belagt 3-i-1 kabel.

  • Synkroniser og oplad

  • 1,2 meter

  • Sort flettet ledning

Fleksibelt og robust flettet kabeldesign

Understøtter USB 2.0-dataoverførsel

Understøtter USB 2.0 (høj hastighed) med dataoverførselshastighed på 480 Mbps

3-i-1-kabel: Belysning, USB-C, mikro-USB

3-i-1-kabel: Et kabel med 3 stik: Lightning, USB-C, mikro-USB til USB-A-kabel. Dette kabel passer til alt dit mobile tilbehør.

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