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Udgået
DLC5204T/00
Førsteklasses belagt 3-i-1 kabel.
Mikro-USB-, USB-C- og Lightning-stik i 1. Du skal kun bruge dette kabel til alle dine mobilenheder.
Synkroniser og oplad
1,2 meter
Sort flettet ledning
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed) med dataoverførselshastighed på 480 Mbps
3-i-1-kabel: Et kabel med 3 stik: Lightning, USB-C, mikro-USB til USB-A-kabel. Dette kabel passer til alt dit mobile tilbehør.
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