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Udgået
DLC5206L/00
Førsteklasses skærmet USB-C til Lightning-kabel
Du skal bruge dette USB-C til Lightning-kabel for at få maksimal effekt fra den PD-opladeren til din iPhone og iPad. Førsteklasses kabel på 1,8 m giver øget fleksibilitet.
Synkroniser og oplad
2 meter
Sort flettet ledning
Strømforsyning
Nogle gange skal du bruge et længere kabel til bedre adgang og ekstra komfort
Opladningskabel, der er stresstestet over 10.000 gange til krævende brug
Tag det med dig, opbevar det ved dit skrivebord, eller udskift det, du har mistet, så du altid kan tilslutte og oplade, når du har brug for det.
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