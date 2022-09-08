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Udgået
DLK3532Q/00
Bilholder med trådløs qi-opladning
Klik din mobiltelefon på plads med leddelt arm, som kan dreje og vippe.
10 W
Qi trådløs opladning
Dette monteringssystem kan klipses fast på bilens ventileringssystem, så du kan sætte din enhed fast og placere den, så den er nem at betjene på farten.
Til 10 W opladning skal du have en lynoplader. Den identificerer opladningsstandarden af din vægoplader eller strømskinne for automatisk at levere hurtigere opladning.
To udvidelige arme til nem montering og afmontering af enheden med én hånd
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