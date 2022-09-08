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Udgået

Bil- og bordmontering

DLK3532Q/00

Bilholder med trådløs qi-opladning

Klik din mobiltelefon på plads med leddelt arm, som kan dreje og vippe.

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Klik nemt din telefon på plads

Bilholder med trådløs qi-opladning

  • 10 W

  • Qi trådløs opladning

Monteringssystem til instrumentbrættet

Dette monteringssystem kan klipses fast på bilens ventileringssystem, så du kan sætte din enhed fast og placere den, så den er nem at betjene på farten.

Hurtig 10 W trådløs opladning

Til 10 W opladning skal du have en lynoplader. Den identificerer opladningsstandarden af din vægoplader eller strømskinne for automatisk at levere hurtigere opladning.

For nem montering og afmontering af enheden med én hånd

To udvidelige arme til nem montering og afmontering af enheden med én hånd

Tekniske specifikationer

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