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Udgået

Selfiestang

DLK3605L/00

Enkel og praktisk selfiestang

Produktet har et forskydeligt og udtrækkeligt håndtag, der nemt kan slås sammen til et stativ, og en fjernbetjening, der kan adskilles fra resten af produktet. Vinklen kan justeres til give et bredere synsfelt.

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Betjenes med én knap

Enkel og praktisk selfiestang

Stik, der kan klappes sammen for optimal mobilitet

Dette stik er designet, så det kan klappes sammen, når det ikke er i brug, hvilket giver øget mobilitet, når du er på farten.

Slankt bærbart design

Det kompakte elegante design sikrer, at du kan have dine data med dig, hvorend du tager hen. Du kan altid have dine multimediefiler og dokumenter hos dig, når du har brug for dem.

Tekniske specifikationer

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