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DLM3401SP/00
Fantastisk lyd til underholdning
Med en 2,4 GHz enkelt dynamisk mikrofon med genopladelig modtager. 4 niveauer til styring af stemmeforstærkning. Kompatibel med alle festhøjttalere og lydsæt. 6,3 til 3,5 mm adapter medfølger.
Dynamisk mikrofon
Trådløs 2,4 GHz
Genopladelig modtager
Styring af vokalfølsomhed
Gør det nemt at matche vokalens lydstyrke i forhold til baggrundsmusik ved mikrofonen.
Der medfølger en 6,3 mm til 3,5 mm lydadapter, som gør den velegnet til alle lydindgangsstik til højttalere og lydsæt.
Giver en bred frekvensrespons, hvilket gør den ideel til både vokal- og instrumentaloptræden.
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