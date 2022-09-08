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Trådløse mikrofoner

DLM3401SP/00

Fantastisk lyd til underholdning

Med en 2,4 GHz enkelt dynamisk mikrofon med genopladelig modtager. 4 niveauer til styring af stemmeforstærkning. Kompatibel med alle festhøjttalere og lydsæt. 6,3 til 3,5 mm adapter medfølger.

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Forbedret EQ-indstilling for at gøre stemmer bedre.

Fantastisk lyd til underholdning

  • Dynamisk mikrofon

  • Trådløs 2,4 GHz

  • Genopladelig modtager

  • Styring af vokalfølsomhed

Justerbar vokalfølsomhed

Gør det nemt at matche vokalens lydstyrke i forhold til baggrundsmusik ved mikrofonen.

Kompatibel med alle festhøjttalere og lydsæt

Der medfølger en 6,3 mm til 3,5 mm lydadapter, som gør den velegnet til alle lydindgangsstik til højttalere og lydsæt.

Dynamisk mikrofon

Giver en bred frekvensrespons, hvilket gør den ideel til både vokal- og instrumentaloptræden.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
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