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Udgået
Beskyt din iPad
Vi har designet dette etui med en polstring af solid neopren, så din iPad er beskyttet, når du er på farten med den. Brug det som en bæretaske eller et ekstra lag beskyttelse indeni din taske. Den foldbare lukning holder din iPad sikkert på plads, og det vendbare design gør det sjovt.
til iPad
Dette etui er lavet af blød neopren, som kan strækkes og samtidig er stærkt, og beskytter din enhed med et polstret lag, så du kan tage den med dig og være sikker på, at den er beskyttet.
Du kan bruge etuiet til beskyttelse af enheden på farten, eller bruge den som et ekstra beskyttende lag i din taske eller rygsæk.
Den foldbare lukning er designet til at holde enheden sikkert på plads i etuiet, uden at velcro eller lynlås behøves.