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Udgået

Blødt etui

DLN1713/10

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Beskyt din iPad

Vi har designet dette etui med en polstring af solid neopren, så din iPad er beskyttet, når du er på farten med den. Brug det som en bæretaske eller et ekstra lag beskyttelse indeni din taske. Den foldbare lukning holder din iPad sikkert på plads, og det vendbare design gør det sjovt.

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i et polstret, vendbart etui

Beskyt din iPad

  • til iPad

Polstret neopren-etui til blød og stærk beskyttelse

Polstret neopren-etui til blød og stærk beskyttelse

Dette etui er lavet af blød neopren, som kan strækkes og samtidig er stærkt, og beskytter din enhed med et polstret lag, så du kan tage den med dig og være sikker på, at den er beskyttet.

Bæretasken kan bruges alene eller puttes i tasken

Du kan bruge etuiet til beskyttelse af enheden på farten, eller bruge den som et ekstra beskyttende lag i din taske eller rygsæk.

Foldbar lukning for problemfri sikkerhed

Den foldbare lukning er designet til at holde enheden sikkert på plads i etuiet, uden at velcro eller lynlås behøves.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 734.2 kB
  • 27 November 2023

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