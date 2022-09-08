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Udgået

Slankt etui

DLN1714/10

Beskyt din iPad med stil

Blødt neopren er kombineret med luksuriøst kunstlæder, der giver et skinnende, professionelt look. Det glatte, solide kunstlæder har en polstret foring – dobbelt beskyttelse til glasskærmen, uden at det fylder unødvendigt meget. Sikker lukning i konvolutstil.

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med et slankt, dobbeltlagsetui

Beskyt din iPad med stil

  • til iPad

Polstret neopren-etui til blød og stærk beskyttelse

Polstret neopren-etui til blød og stærk beskyttelse

Dette etui er lavet af blød neopren, som kan strækkes og samtidig er stærkt, og beskytter din enhed med et polstret lag, så du kan tage den med dig og være sikker på, at den er beskyttet.

Bæretasken kan bruges alene eller puttes i tasken

Du kan bruge etuiet til beskyttelse af enheden på farten, eller bruge den som et ekstra beskyttende lag i din taske eller rygsæk.

Solidt kunstlæder med en blød indvendig foring

Det glatte, solide kunstlæder har en blød, polstret neoprenforing, der giver dobbelt beskyttelse til din enhed, uden at den bliver klodset.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 508.7 kB
  • 30 November 2023

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