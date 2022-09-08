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Udgået
DLN1714/10
Beskyt din iPad med stil
Blødt neopren er kombineret med luksuriøst kunstlæder, der giver et skinnende, professionelt look. Det glatte, solide kunstlæder har en polstret foring – dobbelt beskyttelse til glasskærmen, uden at det fylder unødvendigt meget. Sikker lukning i konvolutstil.
til iPad
Dette etui er lavet af blød neopren, som kan strækkes og samtidig er stærkt, og beskytter din enhed med et polstret lag, så du kan tage den med dig og være sikker på, at den er beskyttet.
Du kan bruge etuiet til beskyttelse af enheden på farten, eller bruge den som et ekstra beskyttende lag i din taske eller rygsæk.
Det glatte, solide kunstlæder har en blød, polstret neoprenforing, der giver dobbelt beskyttelse til din enhed, uden at den bliver klodset.