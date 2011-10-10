Beskyt din iPad-skærm

Brug en krystalklar plade til at beskytte din iPad Multi-Touch-glasskærm. Vores skærmbeskytter er nærmest usynlig, men bemærkelsesværdigt anderledes, og den forvrænger ikke den revolutionerende IPS-skærm, så du kan nyde godt af rene, klare og levende billeder fra alle vinkler.