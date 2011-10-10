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Udgået

Skærmbeskyttelse

DLN1716/10

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Beskyt din iPad-skærm

Brug en krystalklar plade til at beskytte din iPad Multi-Touch-glasskærm. Vores skærmbeskytter er nærmest usynlig, men bemærkelsesværdigt anderledes, og den forvrænger ikke den revolutionerende IPS-skærm, så du kan nyde godt af rene, klare og levende billeder fra alle vinkler.

Se alle fordele

med en krystalklar skærmbeskytter

Beskyt din iPad-skærm

  • Krystalklar

  • til iPad

Krystalklar film til usynlig skærmbeskyttelse

Den krystalklare film giver enhedens skærm et lag af usynlig beskyttelse mod ridser og støv. Det fungerer vha. statisk klæbeevne, så den er nem at sætte på og fjerne igen, uden at det efterlader klisterrester.

Udglatningskort til nem påsætning medfølger

Brug det medfølgende udglatningskort til forsigtigt at fjerne evt. luftbobler, der kan opstå under beskyttelsesfilmen under påsætning.

Statisk klæbeevne sikrer nem påsætning og aftagning

Eftersom skærmbeskytteren fungerer ved brug af statisk klæbeevne, er den nem at påføre, flytte rundt på og fjerne uden at efterlade nogen form for klisterrester på enhedens skærm.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 384.4 kB
  • 29 November 2023

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