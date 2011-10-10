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Udgået
Beskyt din iPad-skærm
Brug en krystalklar plade til at beskytte din iPad Multi-Touch-glasskærm. Vores skærmbeskytter er nærmest usynlig, men bemærkelsesværdigt anderledes, og den forvrænger ikke den revolutionerende IPS-skærm, så du kan nyde godt af rene, klare og levende billeder fra alle vinkler.
Krystalklar
til iPad
Den krystalklare film giver enhedens skærm et lag af usynlig beskyttelse mod ridser og støv. Det fungerer vha. statisk klæbeevne, så den er nem at sætte på og fjerne igen, uden at det efterlader klisterrester.
Brug det medfølgende udglatningskort til forsigtigt at fjerne evt. luftbobler, der kan opstå under beskyttelsesfilmen under påsætning.
Eftersom skærmbeskytteren fungerer ved brug af statisk klæbeevne, er den nem at påføre, flytte rundt på og fjerne uden at efterlade nogen form for klisterrester på enhedens skærm.