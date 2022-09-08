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Udgået
DLN1717/10
Etui med hævet design, som giver komfortabelt greb,
Designet til at forbedre dit greb, uanset om du læser i lodret tilstand eller spiller i vandret tilstand - dette gummibelagte etui giver beskyttelse hele vejen rundt om din iPad, inkl. hjørner og front. De interne kanaler hjælper med at absorbere stød
til iPad
Dette etui er lavet af blød silikone, der tilføjer et gribelag til din afspiller, alt imens det også beskytter din enhed mod ridser og almindelig slitage.
Etuiets materiale når hele vejen rundt på både bag- og forside og beskytter dermed hjørnerne og kanterne af enhedens overflade.
Få fuld iPad-funktionalitet med fuld beskyttelse i etuiet med åbninger til strøm/dvale-kontakten, docktilslutning og højttaler.