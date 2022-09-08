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Udgået

Etui med greb

DLN1717/10

Etui med hævet design, som giver komfortabelt greb,

Designet til at forbedre dit greb, uanset om du læser i lodret tilstand eller spiller i vandret tilstand - dette gummibelagte etui giver beskyttelse hele vejen rundt om din iPad, inkl. hjørner og front. De interne kanaler hjælper med at absorbere stød

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ligegyldig hvordan du holder din iPad

Etui med hævet design, som giver komfortabelt greb,

  • til iPad

Silikone giver bedre gribefasthed og bedre beskyttelse

Dette etui er lavet af blød silikone, der tilføjer et gribelag til din afspiller, alt imens det også beskytter din enhed mod ridser og almindelig slitage.

Beskyttelse hele vejen rundt til både hjørner og forside

Etuiets materiale når hele vejen rundt på både bag- og forside og beskytter dermed hjørnerne og kanterne af enhedens overflade.

Fuld iPad-funktionalitet sammen med beskyttelse

Få fuld iPad-funktionalitet med fuld beskyttelse i etuiet med åbninger til strøm/dvale-kontakten, docktilslutning og højttaler.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 330.8 kB
  • 30 November 2023

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