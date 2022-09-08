Etui med hævet design, som giver komfortabelt greb,

Designet til at forbedre dit greb, uanset om du læser i lodret tilstand eller spiller i vandret tilstand - dette gummibelagte etui giver beskyttelse hele vejen rundt om din iPad, inkl. hjørner og front. De interne kanaler hjælper med at absorbere stød