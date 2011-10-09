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Udgået
Beskyttende med skridsikkert greb
Dette gummibeklædte etui giver beskyttelse hele vejen rundt om din iPad, inkl. hjørner og front, med et krystalklart vindue, som din iPad kan ses igennem. Få et bedre greb samtidig med, at du har fuld adgang til alle iPad-knapper og dockstik.
til iPad
Dette etui er lavet af blød silikone, der tilføjer et gribelag til din afspiller, alt imens det også beskytter din enhed mod ridser og almindelig slitage.
Etuiets materiale når hele vejen rundt på både bag- og forside og beskytter dermed hjørnerne og kanterne af enhedens overflade.
Få fuld iPad-funktionalitet med fuld beskyttelse i etuiet med åbninger til strøm/dvale-kontakten, docktilslutning og højttaler.