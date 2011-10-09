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Udgået

Hybrid-etui

DLN1718/10

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Beskyttende med skridsikkert greb

Dette gummibeklædte etui giver beskyttelse hele vejen rundt om din iPad, inkl. hjørner og front, med et krystalklart vindue, som din iPad kan ses igennem. Få et bedre greb samtidig med, at du har fuld adgang til alle iPad-knapper og dockstik.

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i en slank holder

Beskyttende med skridsikkert greb

  • til iPad

Silikone giver bedre gribefasthed og bedre beskyttelse

Dette etui er lavet af blød silikone, der tilføjer et gribelag til din afspiller, alt imens det også beskytter din enhed mod ridser og almindelig slitage.

Beskyttelse hele vejen rundt til både hjørner og forside

Etuiets materiale når hele vejen rundt på både bag- og forside og beskytter dermed hjørnerne og kanterne af enhedens overflade.

Fuld iPad-funktionalitet sammen med beskyttelse

Få fuld iPad-funktionalitet med fuld beskyttelse i etuiet med åbninger til strøm/dvale-kontakten, docktilslutning og højttaler.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 519.1 kB
  • 4 December 2023

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