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Udgået

Polstret klaprammeetui

DLN1720/10

Smart etui med polstret konstruktion

For den ultimative beskyttelse og funktionalitet har dette forstærkede etui en polstring, som gør det muligt at konvertere det til en holder med flere håndfri betragtningsvinkler i lodret eller vandret tilstand. Det slanke indvendige etui er aftageligt, så du får kompakt beskyttelse, når du er på farten.

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som kan laves om til en to-vejs-holder

Smart etui med polstret konstruktion

  • til iPad

Blød indvendig stofforing

Etuiets bløde indvendige stoffor beskytter din enheds finish, når den glider frem og tilbage inde i etuiet.

Beklædning i kunstlæder giver stil og holdbarhed

Dette etui er fremstillet af et attraktivt og holdbart læderlignende materiale, således at det kan benytte din enhed – med stil.

Tag det indvendige etui af, det giver en hurtig løsning til når du er på farten

Da et slankt etui nogle gange er alt, hvad du behøver til beskyttelse på farten, er det indvendige etui aftageligt, så du har en hurtig løsning, som nemt passer ned i din taske eller rygsæk.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 456.3 kB
  • 4 December 2023

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