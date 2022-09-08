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Udgået
DLN1720/10
Smart etui med polstret konstruktion
For den ultimative beskyttelse og funktionalitet har dette forstærkede etui en polstring, som gør det muligt at konvertere det til en holder med flere håndfri betragtningsvinkler i lodret eller vandret tilstand. Det slanke indvendige etui er aftageligt, så du får kompakt beskyttelse, når du er på farten.
til iPad
Etuiets bløde indvendige stoffor beskytter din enheds finish, når den glider frem og tilbage inde i etuiet.
Dette etui er fremstillet af et attraktivt og holdbart læderlignende materiale, således at det kan benytte din enhed – med stil.
Da et slankt etui nogle gange er alt, hvad du behøver til beskyttelse på farten, er det indvendige etui aftageligt, så du har en hurtig løsning, som nemt passer ned i din taske eller rygsæk.