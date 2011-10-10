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Udgået

Folio stand

DLN1732/10

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Rejs med din iPad med stil

Rejs med stil med et polstret, forstærket mappeetui i kunstlæder, som nemt kan omdannes til en stander, så du har hænderne fri, når du skal se på den. Det bløde for og den indbyggede holder sikrer og beskytter din iPad på farten.

Se alle fordele

med et etui, der kan omdannes til en stander

Rejs med din iPad med stil

  • til iPad

Mappelignende etui

Det mappelignende etui beskytter hele din enhed med et omslag, der let kan åbnes, så du får nem adgang, når du har brug for det.

Beklædning i kunstlæder giver stil og holdbarhed

Dette etui er fremstillet af et attraktivt og holdbart læderlignende materiale, således at det kan benytte din enhed – med stil.

Bæretasken kan bruges alene eller puttes i tasken

Du kan bruge etuiet til beskyttelse af enheden på farten, eller bruge den som et ekstra beskyttende lag i din taske eller rygsæk.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 449.8 kB
  • 24 November 2023

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