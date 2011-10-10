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Udgået
Rejs med din iPad med stil
Rejs med stil med et polstret, forstærket mappeetui i kunstlæder, som nemt kan omdannes til en stander, så du har hænderne fri, når du skal se på den. Det bløde for og den indbyggede holder sikrer og beskytter din iPad på farten.
til iPad
Det mappelignende etui beskytter hele din enhed med et omslag, der let kan åbnes, så du får nem adgang, når du har brug for det.
Dette etui er fremstillet af et attraktivt og holdbart læderlignende materiale, således at det kan benytte din enhed – med stil.
Du kan bruge etuiet til beskyttelse af enheden på farten, eller bruge den som et ekstra beskyttende lag i din taske eller rygsæk.