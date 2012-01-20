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Udgået
DLN1761/10
Forbedret beskyttelse af din iPad
Brug Tri-layer Sleeve som stander til din iPad, eller udnyt det strømlinede design og kom det i tasken. Med et slidstærkt ydre lag, et lag skumplast i midten og et blødt fnugfrit lag inderst er din iPad fuldstændig beskyttet.
til iPad 2
Dette etui er designet til at beskytte din enhed - med stil.
Dette etui er designet til at tilføje beskyttelse med minimal fylde, så du nemt kan bære din enhed i din taske eller rygsæk og har beskyttelse på farten.
Det praktiske og stilfulde design passer ind overalt og kan tages med overalt.