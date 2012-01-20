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Udgået

Etui

DLN1761/10

4

| (1) Anmeldelse

Forbedret beskyttelse af din iPad

Brug Tri-layer Sleeve som stander til din iPad, eller udnyt det strømlinede design og kom det i tasken. Med et slidstærkt ydre lag, et lag skumplast i midten og et blødt fnugfrit lag inderst er din iPad fuldstændig beskyttet.

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designet i tre tynde lag

Forbedret beskyttelse af din iPad

  • til iPad 2

Enkelt og elegant design

Dette etui er designet til at beskytte din enhed - med stil.

Slankt design passer nemt ned i tasken

Dette etui er designet til at tilføje beskyttelse med minimal fylde, så du nemt kan bære din enhed i din taske eller rygsæk og har beskyttelse på farten.

Praktisk og stilfuldt design

Det praktiske og stilfulde design passer ind overalt og kan tages med overalt.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 720.9 kB
  • 20 November 2023

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