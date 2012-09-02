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Udgået
iPad-etui
Du kan nemt tage din iPad med alle steder med vores slanke 3-lagsetui. Det tynde lagdelte design består bl.a. af skumplast, der absorberer stød, og en formstøbt udformning, som giver yderligere styrke. Den fnugfri inderside forebygger ridser og rengør din enhed.
til iPad 2
Dette etui er designet til at beskytte din enhed - med stil.
Dette etui er designet til at tilføje beskyttelse med minimal fylde, så du nemt kan bære din enhed i din taske eller rygsæk og har beskyttelse på farten.
Det praktiske og stilfulde design passer ind overalt og kan tages med overalt.