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Udgået

Folioetui

DLN1763/10

Rejs med din iPad med stil

Rejs med stil med et polstret, forstærket mappeetui i kunstlæder, som nemt kan omdannes til en stander, så du har hænderne fri, når du skal se på den. Det bløde for og den indbyggede holder sikrer og beskytter din iPad på farten.

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med et etui, der kan omdannes til en stander

Rejs med din iPad med stil

  • til iPad 2

Bæretasken kan bruges alene eller puttes i tasken

Du kan bruge etuiet til beskyttelse af enheden på farten, eller bruge den som et ekstra beskyttende lag i din taske eller rygsæk.

Mappelignende etui

Det mappelignende etui beskytter hele din enhed med et omslag, der let kan åbnes, så du får nem adgang, når du har brug for det.

Lukning kan omdannes til en praktisk stander

Den sikre lukning kan foldes tilbage og bliver til en stander til praktisk håndfri visning på plane overflader.

Tekniske specifikationer

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