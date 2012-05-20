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Udgået

Blødt etui

DLN1771/10

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Passer perfekt

Dette bløde og bøjelige etui er designet med slå-om-funktion, så din iPad er fuldstændig beskyttet, og har et let greb og en god pasform. Det semitransparente ShockStop-materiale absorberer stød og giver affjedring til din enhed, samtidig med at du stadig har fuld adgang til alle funktioner og porte.

Se alle fordele

til at beskytte din iPad og give et godt greb

Passer perfekt

  • til iPad 2

Stødabsorberende etui, der giver greb

Etuiet er fremstillet af termoplastisk polyuretan, der er en højtydende elastomer, som både føjer greb og stødbeskyttelse til etuiet.

Beskyttelse hele vejen rundt til både hjørner og forside

Etuiets materiale når hele vejen rundt på både bag- og forside og beskytter dermed hjørnerne og kanterne af enhedens overflade.

Fuld iPad-funktionalitet sammen med beskyttelse

Få fuld iPad-funktionalitet med fuld beskyttelse i etuiet med åbninger til strøm/dvale-kontakten, docktilslutning og højttaler.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 422.5 kB
  • 22 November 2023

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