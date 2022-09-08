Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
DLN1773/10
Passer perfekt
Dette bløde og bøjelige etui er designet med slå-om-funktion, så din iPad er fuldstændig beskyttet, og har et let greb og en god pasform. Det semitransparente ShockStop-materiale absorberer stød og giver affjedring til din enhed, samtidig med at du stadig har fuld adgang til alle funktioner og porte.
til iPad 2
Etuiet er fremstillet af termoplastisk polyuretan, der er en højtydende elastomer, som både føjer greb og stødbeskyttelse til etuiet.
Etuiets materiale når hele vejen rundt på både bag- og forside og beskytter dermed hjørnerne og kanterne af enhedens overflade.
Få fuld iPad-funktionalitet med fuld beskyttelse i etuiet med åbninger til strøm/dvale-kontakten, docktilslutning og højttaler.