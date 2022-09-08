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Udgået

Hårdt etui

DLN1774/10

Ultratyndt etui

Dette slanke, hårde etui kombinerer det stærke med det lette for holdbar beskyttelse af din iPad, der er nem at bære, når du er på farten. Hård plastic beskytter bagsiden og kanterne på enheden, mens du har fuld adgang til betjeningen.

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giver strømlinet beskyttelse

Ultratyndt etui

  • til iPad 2

Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket

Åbningerne i dette etui muliggør praktisk adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket, så du kan bruge din enhed, alt imens den er beskyttet inde i etuiet.

Krystalklart polykarbonatetui

Dette hårde etui er lavet af hårdt polykarbonat, så det yder stærk og klar beskyttelse til din enhed.

Lynhurtig og nem beskyttelse

Etuiet er fremstillet af et holdbart materiale, der er specialfremstillet til din enhed. Etuiet er nemt og hurtigt at sætte på og føjer et beskyttende lag til din enhed.

Tekniske specifikationer

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